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Прокурора по делу Кокорина и Мамаева взяли под госзащиту

3 Апреля 2019 в 16:26
Прокурора по делу Кокорина и Мамаева взяли под госзащиту

Гособвинитель Светлана Тарасова, которая принимает участие в судебном процессе по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, находится под госзащитой. Официальный сайт Российского агентства правовой и судебной информации отмечает, что Тарасова прибыла на заседание в Пресненский суд Москвы под охраной сотрудников ОМОНа. Сотрудникам СМИ также запрещено фотографировать прокурора.

Добавим, сегодня там проходит предварительное слушание дела Павла Мамаева и Александра Кокорина. Как отмечает RT, футболистам грозит до семи лет лишения свободы. В октябре прошлого года они – в компании брата нападающего петербургского «Зенита» Кириллом Кокориным и Александром Протасовицким – стали участниками двух конфликтов в центре Москвы, в результате которых пострадали три человека.

Напомним, ранее НСН сообщала, что нападающий питерского футбольного клуба «Зенит» Александр Кокорин написал открытое письмо. В нём футболист извинился за свое поведение. В частности, перед болельщиками и партнерами по команде за то, что из-за нахождения в СИЗО не может принимать участие в тренировках «Зенита», а также в матчах клуба. Также футболист подчеркнул, что принес извинения пострадавшим и готов загладить причиненный вред.

Адвокат Тимур Маршани в беседе с НСН заявил, что появление открытого письма футболиста с покаянием не стоит рассматривать в качестве обстоятельства, которое окажет существенное влияние на ход дела Кокорина.

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