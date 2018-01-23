Прокурор в среду запросит наказание для Никиты Белых

Пресненский суд Москвы в среду проведет прения по делу экс-губернатора Кировской области Никиты Белых, обвиняемого во взяточничестве, сообщил РИА «Новости» его адвокат Андрей Грохотов.

Ожидается, прокурор в ходе прений выскажет свою позицию, а также попросит для экс-губернатора наказание, которого, по его мнению, тот заслуживает.

Никита Юрьевич Белых (род. 13 июня 1975, Пермь) — российский государственный деятель, политик и экономист. Губернатор и председатель правительства Кировской области (2009—2016). Кандидат экономических и исторических наук.

24 июня 2016 года Никита Белых был задержан в Москве, в ресторане торгово-офисного центра «Lotte Plaza» на Новом Арбате, при получении меченых 100 тысяч евро (по другим данным — 150 тысяч евро). Задержание губернатора произвели следователи СКР и сотрудники ФСБ. По версии Следственного комитета, деньги (в общей сложности 400 тысяч евро) полагались губернатору «за совершение действий в пользу взяткодателя и контролируемых им АО «Нововятский лыжный комбинат» и ООО «Лесохозяйственная управляющая компания», а также за общее покровительство и попустительство по службе при осуществлении правительством Кировской области контроля за ходом реализации предприятиями инвестиционных проектов и ведении предпринимательской деятельности на территории Кировской области». По данному факту было возбуждено уголовное дело.



