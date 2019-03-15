Пятница
15 марта
USD 65.4
EUR 74.06
Горячие новости

Прокурор требует пять лет колонии для отца полковника Захарченко

15 Марта 2019 в 21:29
Прокурор требует пять лет колонии для отца полковника Захарченко

Гособвинение просит приговорить к пяти годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона отца арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство», передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

Экс-председателя правления упомянутого банка, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина прокуратура просит приговорить к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила новые активы на 484 миллионов рублей у бывшего заместителя главы управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщил НСН официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Речь идёт о недвижимости, ценных облигациях и ювелирных изделиях. Кроме того, обнаружены счета, на которые перечислялись деньги за аренду от использования недвижимости. 

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года.

Ранее адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы гражданской жены полковника Захарченко Марины Семыниной рассказал в эфире НСН, почему она решила бежать в Америку.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.