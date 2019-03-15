Прокурор требует пять лет колонии для отца полковника Захарченко

Гособвинение просит приговорить к пяти годам колонии общего режима и штрафу в полмиллиона отца арестованного полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктора, обвиняемого в растрате средств банка «Московское ипотечное агентство», передает корреспондент ТАСС из зала Мещанского суда Москвы.

Экс-председателя правления упомянутого банка, советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина прокуратура просит приговорить к шести годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей.

Ранее Генеральная прокуратура Российской Федерации выявила новые активы на 484 миллионов рублей у бывшего заместителя главы управления «Т» антикоррупционного главка МВД полковника Дмитрия Захарченко, которого обвиняют во взяточничестве. Об этом сообщил НСН официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной. Речь идёт о недвижимости, ценных облигациях и ювелирных изделиях. Кроме того, обнаружены счета, на которые перечислялись деньги за аренду от использования недвижимости.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года.



Ранее адвокат Александр Карабанов, представляющий интересы гражданской жены полковника Захарченко Марины Семыниной рассказал в эфире НСН, почему она решила бежать в Америку.

