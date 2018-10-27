Прокуратура проверит содержание и обслуживание рухнувшего в Приморье моста

По факту обрушения автомобильного моста в Приморье начала прокурорская проверка. Как сообщила журналистам старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина, по итогам проверки будет дана оценка исполнения требований законодательства по содержанию и обслуживанию рухнувшего участка дороги.

Телегина добавила, что прокуратура Приморья взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по статье «Нарушение Правил дорожного движения, повлекшее о неосторожности смерть двух и более лиц».

Ранее стало известно, что при обрушении автомобильного моста в Приморье погибла 25-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Они находились в легковой машине и двигались по мосту в момент его обрушения. Врио губернатора края Олег Кожемяко в Instagram выразил соболезнования семье и родственникам погибших.

«В трагедии с обрушением моста у Осиновки вчера погибла Виктория Приставко и ее маленькая дочь Кира. Это горе, которое не может оставить равнодушным никого», - написал Кожемяко, пообещав оказать всю необходимую помощь маме и бабушке Виктории.

Глава региона добавил, что вес фуры, проезжавшей по мосту одновременно с легковушкой, значительно превышал допустимый, расследование ЧП продолжается. Кожемяко сообщил, что в крае сегодня 149 аварийный мостов, еще 400 требуют ремонта. Эту ситуацию он пообещал взять на контроль.