Прокуратура просит отменить решение суда по делу врача Мисюриной

Прокуратура попросила отменить судебное решение в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной и вернуть уголовное дело прокурору. Заявление появилось Telegram-канале надзорного органа в среду, 31 января.



В качестве причины для отмены решения суда указываются нарушения, допущенные в ходе следствия.

Кроме того, прокуратура просит освободить Мисюрину из-под стражи и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В июле 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина, по данным следствия, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался. Черёмушкинский суд приговорил врача к двум годам реального лишения свободы, но решение пока не вступило в силу, сообщает RT.