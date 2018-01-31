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Прокуратура просит отменить решение суда по делу врача Мисюриной

31 Января 2018 в 16:40
Прокуратура просит отменить решение суда по делу врача Мисюриной

Прокуратура попросила отменить судебное решение в отношении врача-гематолога Елены Мисюриной и вернуть уголовное дело прокурору. Заявление появилось Telegram-канале надзорного органа в среду, 31 января.

В качестве причины для отмены решения суда указываются нарушения, допущенные в ходе следствия.

Кроме того, прокуратура просит освободить Мисюрину из-под стражи и избрать ей меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

В июле 2013 года врач-гематолог Елена Мисюрина, по данным следствия, проводя в частной клинике трепанобиопсию, повредила кровеносные сосуды пациенту, который спустя несколько дней скончался. Черёмушкинский суд приговорил врача к двум годам реального лишения свободы, но решение пока не вступило в силу, сообщает RT

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