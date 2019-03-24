Прокуратура настаивает на предоставлении жилья бездомному новосибирскому блогеру-сироте

Прокуратура Новосибирской области направила иск в отношении направила в суд иск администрации Чановского района, в котором требует с требованием предоставить жилье Артему Бирюкову. Молодой человек живет на улице и рассказывает о том, как выжить в этих условиях в своем блоге на YouTube.





«По результатам проверки, прокуратурой Чановского района в суд направлено исковое заявление с требованием об обязании администрации Чановского района Новосибирской области предоставить Бирюкову Артему благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда не ниже установленных социальных норм», - сообщает прокуратура.

Причины, по которым молодой человек оказался без крыши над головой, выясняет прокуратура и Следственный комитет.