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Прокуратура начала проверку после схода двух вагонов у Ленинградского вокзала

21 Ноября 2018 в 21:38
Прокуратура начала проверку после схода двух вагонов у Ленинградского вокзала

Прокуратура начала проверку после схода с рельсов двух вагонов поезда на Ленинградском вокзале, сообщила Агентству «Москва» старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.

На месте происшествия находится заместитель Северного транспортного прокурора Шамиль Шакиров.

Ранее НСН сообщала, что в результате схода вагонов с рельсов на стрелке на Ленинградском вокзале никто не пострадал. Помощь МЧС не потребовалась, работники Октябрьской железной дороги сами поставили вагон на рельсы.
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