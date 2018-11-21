Прокуратура начала проверку после схода двух вагонов у Ленинградского вокзала

Прокуратура начала проверку после схода с рельсов двух вагонов поезда на Ленинградском вокзале, сообщила Агентству «Москва» старший помощник Московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.

На месте происшествия находится заместитель Северного транспортного прокурора Шамиль Шакиров.