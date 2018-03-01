Прокуратура начала проверку по факту пожара на теплоходе «Нерей»

Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с пожаром на судне «Нерей» у Нагатинской набережной, сообщает пресс-служба прокуратуры.

«По предварительным данным, 1 марта 2018 года, произошло возгорание пришвартованного на причале Южного речного вокзала прогулочного корабля типа «Дунай». Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте», - говорится в сообщении, которое цитирует Агентство «Москва».

«Дунай» (проект 305) — серия средних речных грузопассажирских теплоходов, предназначенных для работы на туристических и транспортных линиях. Строились в Венгрии на заводе «Obuda Hajogyar Budapest» по заказу СССР в 1959-1967 годах. Всего было построено сорок девять судов проекта 305. Суда этого типа получали названия в честь рек СССР, однако позднее некоторые из них были переименованы.

В начале XXI века часть теплоходов продолжает работу, часть же уже списана. Некоторые суда переоборудованы для использования под гостиницы.

Теплоходам проекта 305 практически идентичны суда проекта 860 (тип «Ерофей Хабаров»).



