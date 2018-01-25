Прокуратура Электростали начала проверку информации об отравлении детей из интерната

Сотрудники прокуратуры проводят проверку в связи с госпитализацией 10 воспитанников учреждения «Школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья №1» в городском округе Электросталь, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

«По предварительным данным, причиной госпитализации учащихся явилась ротавирусная инфекция», - пояснили в надзорном ведомстве.

Совместно с контролирующими и другими уполномоченными органами сотрудники прокуратуры устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Роспотребнадзор намерен провести расследование в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди воспитанников этого учреждения, сообщает Агентство «Москва».