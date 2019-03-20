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Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года

20 Марта 2019 в 10:30
Программу материнского капитала могут продлить до 2024 года

Министерство труда и соцзащиты предлагает продлить программу материнского капитала до 2024 года. Соответствующую инициативу планируется направить в правительство, пишут «Известия».

Эту информацию подтвердили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой. Так отметили, что выплаты на второго и третьего ребенка в стране сохранятся «с высокой долей вероятности», отмечает Ura.ru.

В случае, если программа будет продлена, эксперты предлагают увеличить размер выплат, пишет «Свободная пресса».

В настоящее время программа материнского капитала рассчитана до 31 декабря 2021 года. В этом году индексация маткапитала не проводилась, его размер составляет 453 тысячи рублей. Следующая индексация пройдет в 2020 году, сумма сертификата составит 470 тысяч рублей.



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