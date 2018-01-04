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Программу лояльности разработают для владельцев «Тройки» власти Москвы

4 Января 2018 в 15:16
Программу лояльности разработают для владельцев «Тройки» власти Москвы

Держатели транспортных карт «Тройка» попадут в программу лояльности, разработанную властями Москвы. Льготы будут доступны для тех, кто пользуется билетом «Кошелек», сообщил на своей страничке социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин.

«Создадим программу лояльности. По ней владельцы карт будут получать скидки и бонусы, которые можно использовать в кафе, ресторанах, кинотеатрах и магазинах»,- говорится в сообщении градоначальника.

Отмечается, что привилегий будет несколько видов. К примеру, при предъявлении «Тройки» в торговых точках партнеров программы 10% от покупки будет возвращаться на бонусный счет. Также 3% бонусов будет даваться каждый раз за пополнение карты на сумму от 250 рублей.

Собянин отметил, что «Тройкой» оплачивают проезд почти 90% пассажиров московского общественного транспорта. Это способствует уменьшению расходов на выпуск бумажных билетов. В год город экономит более 2,2 миллиарда рублей благодаря росту популярности «Тройки».

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