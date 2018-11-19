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Программный директор Радио JAZZ выступил в роли модератора на форуме JAB

19 Ноября 2018 в 18:35
Программный директор Радио JAZZ выступил в роли модератора на форуме JAB

Второй международный форум-фест Jazz Across Borders прошёл в Санкт-Петербурге с 15 по 17 ноября. Форум стал частью проходящего в эти дни VII Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Программный директор Радио JAZZ и авторитетный лидер мнений в области джазовой музыки Михаил Иконников 16 и 17 ноября принял участие в панельной дискуссии под руководством Игоря Бутмана. Дискуссия была посвящена публичному питчингу проектов в джазе. Иконников присутствовал в качестве члена жюри.

В третий день форум-феста Михаил Иконников выступил в роли модератора панельной дискуссии «Работа с лейблами vs самостоятельный выпуск альбома». Участники обсуждали свое видение актуального для начинающих артистов вопроса: работать с лейблами или концентрироваться на самостоятельном выпуске альбома, и пришли к мнению в том, что уникального рецепта не существует. Лейблы помогают организовать запись и продвижение альбома, и работа с ними может быть полезна для завоевания более широкой аудитории, однако звукозаписывающие компании предлагают разные условия сотрудничества, поэтому музыканту следует внимательно ознакомиться с договором.

 

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