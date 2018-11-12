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Программный директор Радио JAZZ даст советы начинающим музыкантам

12 Ноября 2018 в 10:01
Программный директор Радио JAZZ даст советы начинающим музыкантам

С 15 по 17 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге впервые пройдет первый профессиональный джазовый форум-фест Jazz Across Brothers, который объединит в одном месте представителей отечественного и мирового джазового сообщества.

16 и 17 ноября все посетители JAB 2018 смогут послушать выступление программного директора Радио JAZZ и авторитетного лидера мнений в области джазовой музыки Михаила Иконникова. Михаил примет участие в дискуссии, посвященной публичному питчингу проектов в джазе. В третий день форум-феста представитель Радио JAZZ представит гостям свое видение на актуальный для начинающих артистов вопрос: работать с лейблами или концентрироваться на самостоятельном выпуске альбома.

После выступления всех ораторов посетители JAB 2018 смогут принять участие в дискуссии и сессии «вопрос-ответ» с выступившими спикерами. 

Подробности на сайте www.radiojazzfm.ru и в социальных сетях станции.

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