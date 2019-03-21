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Программа реставрации в Москве - крупнейшая в мире

21 Марта 2019 в 13:50
Программа реставрации в Москве - крупнейшая в мире

За 2018 год в Москве отреставрировано более 200 памятников архитектуры. На части объектов были выполнены комплексные работы, на других - локальные ремонтно-реставрационные и противоаварийные. Всего в минувшем году проводились работы на 507 исторических объектах, сообщил руководитель Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, в 2019 году реализация одной из крупнейших в мире программ по реставрации объектов культурного наследия продолжится.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте написал, что благодаря предпринятым в последние годы мерам, в российском столице сформирована крупнейшая в мире программа реставрации памятников и архитектурных объектов культурного наследия. Он подчеркнул, что программа беспрецедентная по масштабам не только за всю историю России, но и в мировой практике.

 

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