«Профиль» Бекмамбетова отмечен призом зрительских симпатий на Берлинале

Картина Тимура Бекмамбетова «Профиль» получила награду на фестивале Берлинале. Лента удостоилась приза зрительских симпатий в программе «Панорама».

Картина рассказывает историю британской журналистки, которая исследует процесс вербовки запрещенной в России и мире террористической группировкой «Исламское государство» европейских женщин.

Действия фильма происходит на экране компьютера и телефона. Лента основана на реальных событиях.

«Панорама» - вторая по значимости программа Берлинале. За главный приз фестиваля борется фильм Алексея Германа «Довлатов», пишет RT.