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Профессор, замешанный в «российском деле» США, пропал без вести

28 Февраля 2018 в 07:33

Профессор Джозеф Мифсуд, который находится в центре расследования о российском вмешательстве в выборы США, исчез с лица земли, пишет New York Daily News.

Согласно судебным документам спецпрокурора Роберта Мюллера, Мифсуд сказал бывшему помощнику Трампа Джорджу Пападопулосу в апреле 2016 года, что российское правительство заполучило компромат на Хиллари Клинтон и украло тысячи электронных писем с серверов Национального комитета Демократов.

С тех пор, Пападопулос признал вину в даче ложных показаний и теперь сотрудничает с расследованием Мюллера. Профессора Мифсуда, однако, невозможно найти. Он перестал преподавать в университетах и его страницы в социальных сетях прекратили существовать, пишет американское издание.

Невеста профессора, украинка, назвавшаяся Анной, сказала изданию Buzzfeed News, что Мифсуд оборвал с ней все связи, когда стал попадать в заголовки СМИ. Также она заявила, что у Мифсуда есть связи с самыми верхушками российского правительства и что он часто встречался с Сергеем Лавров, министром иностранных дел РФ.

Напомним, в США ведется расследование о вмешательстве России в выборы президента США 2016 года, под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера.

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