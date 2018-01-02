Проезд по «Тройке» в общественном транспорте Москвы подорожал на 1 рубль

В столице выросла стоимость проезда в общественном транспорте по карте «Тройка». Об этом сообщили в Департаменте транспорта столицы.

Как рассказала РИА Новости заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Алина Бисембаева, цена проезда по «Тройке» в наземном транспорте и метро выросла на 1 рубль. Изменение тарифов произошло в рамках индексации.

При этом стоимость разовой поездки не изменилась и осталась на уровне 55 рублей. Прежней стоимость проезда осталась также для студентов и школьников. Не изменилась стоимость билетов «Единый» и оплата с помощью бесконтактной системы PayPass, PayWay, Apple pay, Android pay.

Ранее заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявлял, что в столице растет популярность общественного транспорта, пишет RT.