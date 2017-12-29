Проекты общественных пространств реализуют через голосование жителей

Отныне все проекты по общественным пространствам перед реализацией должны будут пройти процедуру голосования жителей. Соответствующее постановление уже подписано в Правительстве. Об этом рассказал глава Минстроя Михаил Мень, сообщает «Россия 24».

Так, реализованы будут только те проекты, которые нашли одобрение у жителей. При этом аутсайдеров голосования отправят на доработку, после чего вновь предложат гражданам.

«В следующем году впервые будет проведено прямое голосование за проекты благоустройства, лидеры которого будут реализованы уже в 2018 году. Рейтинговое прямое голосование при выборе проектов общественных пространств в 2018 году станет обязательным условием реализации приоритетного проекта», - рассказал Мень в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, прямое голосование по проектам является самым объективным способом оценки мнения жителей. Он также призвал всех принять в нём участие.

Стоит отметить, в 2017 году 6,5 миллионов человек приняли участие в голосовании при проведении свыше 33 тысяч мероприятий. Более 646 тысяч граждан финансово поучаствовали в благоустройстве дворовых территорий. Для этих целей направлено более 225 миллионов рублей. Совместно с гражданами были благоустроены 3,1 тысяч дворовых территорий.