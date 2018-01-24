Проекты для малых городов и поселений получат гранты от 30 до 100 млн рублей

Гранты на реализацию проектов в исторических поселениях и малых городах России можно будет получить в ходе конкурса, который проведёт Минстрой. Заявки на участие в нём можно будет направить до 1 апреля 2018 года. Проведение конкурса анонсировал глава Минстроя России Михаил Мень во время Всероссийского видеоселекторного совещания по вопросам расселения аварийного жилья и реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», которое прошло 24 января.

Рассматривать все заявки будет федеральная комиссия. Для оценки будут учитываться несколько критериев, в том числе востребованность со стороны населения, экономический эффект, объем необходимых средств и другие. Об этом рассказал Михаил Мень.

«Федеральная комиссия будет оценивать проект по ряду критериев, среди которых востребованность проекта населением, объем привлеченных внебюджетных средств, экономический эффект и другие. В качестве одного из ключевых критериев предлагается установить требование об обязательной поддержке проекта гражданами и общественными организациями и проведении соответствующих общественных обсуждений», - заявил Мень.

Всего планируется отобрать 80 победителей. Им планируется вручить гранты от 30 до 100 миллионов рублей. Сумма будет рассчитываться по численности населения. Стоит отметить, что проекты должны быть реализованы в течение двух лет. В противном случае деньги придётся вернуть.

Идея проведения подобного конкурса была озвучена президенту РФ Владимиру Путину во время встречи главы страны с участниками Форума малых городов и исторических поселений.