Проект «Умный город» хотят включить в госпрограмму «Цифровая экономика»

Включить проект «Умный город» в госпрограмму «Цифровая экономика» предлагают в Минстрое. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Мень.

По его словам, уже составлена и направлена соответствующая заявка. Также сейчас ведутся работы по включению этого направления в паспорт приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда».

Министр отметил, что проект «Умный город» предполагает применение наработок в части формирования комфортной городской среды, ЖКХ, градостроительства, безопасности, управления транспортными и пешеходными потоками, в том числе с применением современных IT-решений.

«Наша задача – отобрать наилучшие муниципальные практики и создать из них общую базу данных. Нужно сформировать единое понимание принципов формирования «умного города», общую терминологию, а также определение подходов к измерению «интеллектов» городов», — рассказал Мень.

Добавим, что в рамках заявки Минстрой планирует завершить подготовку банка типовых решений для «умного города» и справочника эффективных технологий в ЖКХ.