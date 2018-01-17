Четверг
18 января
USD 56.59
EUR 69.17
Горячие новости

Проект по развитию территорий продолжится и в 2018-2020 годах

17 Января 2018 в 19:56
Проект по развитию территорий продолжится и в 2018-2020 годах

На продолжение проекта по развитию территорий в 2018-2020 годах из федерального бюджета будут ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, средства на такое развитие не везде были распределены справедливым образом.

Глава государства отметил, что средства распределялись с учетом численности городов.

«Не знаю, насколько соблюдалась соответствующая пропорция, судя по той информации, которая и у меня есть, она не всегда соблюдалась должным и справедливым образом. Но на этот счет, я думаю, мы сегодня еще поговорим», — добавил президент, попросив главу Минстроя РФ Михаила Меня подробнее остановиться на этом вопросе.

Путин также подчеркнул важность участия граждан в вопросах благоустройства. В таком случае, отметил президент, люди чувствуют себя участниками процесса и конечный результат воспринимают как свой собственный.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.