Проект по развитию территорий продолжится и в 2018-2020 годах

На продолжение проекта по развитию территорий в 2018-2020 годах из федерального бюджета будут ежегодно выделяться 25 миллиардов рублей. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, средства на такое развитие не везде были распределены справедливым образом.



Глава государства отметил, что средства распределялись с учетом численности городов.

«Не знаю, насколько соблюдалась соответствующая пропорция, судя по той информации, которая и у меня есть, она не всегда соблюдалась должным и справедливым образом. Но на этот счет, я думаю, мы сегодня еще поговорим», — добавил президент, попросив главу Минстроя РФ Михаила Меня подробнее остановиться на этом вопросе.

Путин также подчеркнул важность участия граждан в вопросах благоустройства. В таком случае, отметил президент, люди чувствуют себя участниками процесса и конечный результат воспринимают как свой собственный.