Проект о Дне принятия Крыма в Российскую империю прошел второе чтение в Госдуме

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днём принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты 25 июня, его авторы - группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает RT.

Ранее авторы инициативы установления новой памятной даты напомнили, что 19 (8) апреля 1783 года Екатерина II подписали манифест о принятии Крымского полуострова, «острова Тамана и всея Кубанской стороны» в состав Российской империи.