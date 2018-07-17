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Проект о Дне принятия Крыма в Российскую империю прошел второе чтение в Госдуме

17 Июля 2018 в 14:25
Проект о Дне принятия Крыма в Российскую империю прошел второе чтение в Госдуме

Госдума приняла во втором чтении законопроект, предлагающий установить 19 апреля Днём принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Проект закона был внесен на рассмотрение нижней палаты 25 июня, его авторы - группа депутатов и сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает RT.

Ранее авторы инициативы установления новой памятной даты напомнили, что 19 (8) апреля 1783 года Екатерина II подписали манифест о принятии Крымского полуострова, «острова Тамана и всея Кубанской стороны» в состав Российской империи.

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