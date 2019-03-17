Проект «На берегах цветущих Крыма» рассказал о жизни Чехова на полуострове

В Медиацентре парка «Зарядье» открылся выставочный проект «На берегах цветущих Крыма». Экспозиция была подготовлена государственным музейно-выставочным центром «РОСИЗО» и приурочен к пятилетней годовщине воссоединения полуострова с Россией.

В том числе, на выставке представлены уникальные пейзажи Ивана Айвазовского из коллекции Феодосийской картинной галереи, а также фотографии природы и быта жителей Крыма из собрания Росфото.

Кроме того, гости выставки смогут увидеть экспонаты, которые расскажут о жизни на полуострове писателя Антона Чехова. Его жизнь и творческая биография неразрывно связаны с Крымом.

Ранее НСН рассказало концерте Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского. Одно из ключевых событий фестиваля «Крымская весна» состоится сегодня, 17 марта, в 19 часов.