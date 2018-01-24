Проект «Литературный альбом» стартует в Курске с творчества Высоцкого

Ко дню рождения Владимира Высоцкого в России запустили марафон его поэзии. 25 января поэту, барду, актеру исполнилось бы 80 лет. Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого необходимо записать видео со стихотворением Высоцкого и опубликовать его в соцсети с хештегом #Высоцкий80.

А в Курске запустили новый проект - «Литературный альбом». В его рамках запланированы вечера, посвящённые творчеству знаменитых русских писателей и поэтов, музыкантов, актёров. Цикл начинает мероприятие «Страница первая. Владимир Высоцкий», сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов.