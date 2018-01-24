Среда
24 января
USD 56.41
EUR 69.07
Горячие новости

Проект «Литературный альбом» стартует в Курске с творчества Высоцкого

24 Января 2018 в 12:02
Проект «Литературный альбом» стартует в Курске с творчества Высоцкого

Ко дню рождения Владимира Высоцкого в России запустили марафон его поэзии. 25 января поэту, барду, актеру исполнилось бы 80 лет. Принять участие во флешмобе может любой желающий. Для этого необходимо записать видео со стихотворением Высоцкого и опубликовать его в соцсети с хештегом #Высоцкий80.

А в Курске запустили  новый проект - «Литературный альбом». В его рамках запланированы вечера, посвящённые творчеству знаменитых русских писателей и поэтов, музыкантов, актёров. Цикл начинает мероприятие «Страница первая. Владимир Высоцкий», сообщил НСН сенатор от Курской области Виталий Богданов.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.