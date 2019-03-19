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Продюсер Z+ не удивился реакции РФС на шоу с Сергеем Шнуровым

19 Марта 2019 в 12:41
Продюсер Z+ не удивился реакции РФС на шоу с Сергеем Шнуровым

Продюсер онлайн-канала Z+ Игорь Порошин заявил, что реакция Российского футбольного союза (РФС) и Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на шоу с участием лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова и дизайнера Артемия Лебедева его не удивила.

«Нет, она абсолютно нормальная. Такого не было, и какая-то реакция должна была последовать. Думаю, в дальнейшем «Зенит» согласует с РПЛ позицию по этому поводу», - сказал Порошин в интервью телеканалу «360».

Ранее РФС и РПЛ раскритиковали шоу на Z+, которое транслировалось на сайте футбольного клуба «Зенит», из-за мата. Ведущая Мария Командная отказалась от гонорара, назвала такой формат «не близким» ей и пожелала создателям «сделать что-то стоящее».

При этом, по словам Порошина, президент ФК «Зенит» отреагировал на шоу положительно и пожелал продолжать удивлять.

Шоу вышло в минувшее воскресенье, 17 марта, перед матчем «Зенита» и «Спартака». Следующий выпуск запланирован на 31 марта. Игорь Порошин не стал раскрывать имена участников очередного шоу.

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