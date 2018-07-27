Продюсер «НАШЕСТВИЯ-2018» рассказал о новшествах на фестивале

Сегодня эфир утреннего шоу «Подъёмники» на НАШЕм Радио был посвящен фестивалю «НАШЕСТВИЕ» 2018, который начнется уже через неделю. Для того, чтобы рассказать всем НАШим о нововведениях «Главного приключения года» и о том, как сделать так, чтобы праздник остался приятным впечатлением до следующего года, в студию пришел продюсер «НАШЕСТВИЯ» 2018 Андрей Матвеев.



Слушатели прислали множество вопросов об инфраструктуре для автовладельцев. Андрей отметил, что прошлогодние сложности показали необходимость уделить большое внимание заездам и выездам со стоянок – в связи с этим их основательно укрепили на случай неблагоприятных погодных условий. Чтобы ускорить заезды на стоянки, количество досмотровых площадок увеличилось в два с половиной раза, а количество самих стоянок увеличилось до трех. На месте будут работать сотрудники, которые укажут свободные парковочные места.

«Основная задача ГИБДД и организаторов фестиваля – организовать движение без пробок!», - заявил продюсер «НАШЕСТВИЯ» 2018.

Андрей напомнил слушателям о том, что к «НАШЕСТВИЮ» 2018 присоединились партнёры, чья цель помогать автовладельцам. К ним относится Русский АвтоМото Клуб (РАМК) – специалисты клуба призваны помогать в случае автомобильных проблем, и «Клуб L200», который предоставит 103 подготовленных внедорожника для помощи в буксировке. Все эти услуги будут доступны совершенно бесплатно, и организаторы будут контролировать соблюдение этих условий.

Что касается электричек, специально к фестивалю РЖД увеличивает количество поездов в направлении Конаково на все дни фестиваля и даже 6 августа утром. От станции «Конаковский мох» до территории «НАШЕСТВИЯ» 2018 будут ходить новые комфортабельные автобусы, чтобы зрители добирались до поля в комфортных условиях. На вопрос, можно ли приезжать на «Газелях» и «автодомах», Андрей ответил утвердительно, припомнив случай приезда гостем на тягаче без прицепа. Однако, напомнил он, велосипеды и самокаты на поле провезти не получится, а в багажнике машины допускается только наличие инструментов для ремонта автомобилей – баллонных и гаечных ключей. Кстати, воду для питья и умывания в этом году можно будет оставить в машине на стоянках: разрешается привезти 1-2 5-литровых бутыли.

Во избежание очередей на входах, число входных гейтов и досмотровых зон в этом году будет серьезно увеличено: до 30 входных групп, оснащенных металлодетекторами. Тем не менее, для гостей без вещей будут предусмотрены «Зелёные коридоры» - в этом году для удобства посетителей будут работать палаточные гостиницы и прокат палаток, поэтому приехать на «Главное приключение года» можно будет налегке.

Билеты можно будет приобрести непосредственно на фестивале, стоимость их будет точно такая же, как сейчас на сайте. Для решения любых вопросов, связанных с билетами, на входах будут традиционно расположены вагончики «Группа разбора».

Большое внимание организаторы уделили сектору торговли: гостей будут ждать десятки точек с едой и сувенирами, с фестивальным меню можно ознакомиться уже сейчас на официальном сайте nashesvie.ru.

На вопросы слушателей о воде на «НАШЕСТВИИ» 2018 Андрей Матвеев рассказал о том, что, во-первых, традиционно на фестивале будет работать водопровод, который располагается в палаточных лагерях, а во-вторых, вода в этом году будет продаваться гораздо дешевле – порядка 150 рублей за 5 литров. Ну а в случае очень жаркой погоды, FAN-зону будут поливать пожарные машины.

Очень важным моментом, который обозначил Андрей Матвеев, стало место встречи для всех, кто потерял друг друга. Всем потерявшимся предлагается встречаться у «Лектория». Если же кто-то из гостей увидел одиноко стоявшего ребенка, нужно обратиться к охраннику с рацией: сотрудники частной охранной организации будут проинструктированы относительно таких ситуаций. Однако Андрей настоятельно попросил следить за маленькими гостями «Главного приключения года» и подготовить заранее информацию о ребенке с ФИО и контактными данными: в виде записки, жетона, брелока или браслета.

Кстати, в этом году на «НАШЕСТВИИ» 2018 будет работать и «Бюро находок», куда можно отнести найденную вещь.

Что касается мобильной связи, Андрей Матвеев рассказал о том, что «Большая четвёрка» операторов поставила усиливающие станции: восемь новых вышек, призванных обеспечить стабильную связь и мобильный интернет.

«Большое спасибо всем слушателям, ждем вас всех, хотим, чтобы вы уехали с фестиваля с отличным настроением!» - подытожил разговор продюсер «НАШЕСТВИЯ» 2018.

3, 4 и 5 августа, Большое Завидово. До «Главного приключения года» осталось 7 дней.