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Продюсер BBC признал постановочными сцены после химатаки в Сирии

14 Февраля 2019 в 08:04
Продюсер BBC признал постановочными сцены после химатаки в Сирии
Продюсер телеканала BBC Риам Далати, отвечающий за сирийское направление рассказал, что съемки сцены в госпитале после химической атаки в сирийской Думе были постановочными, жертв не было. При этом телевизионщик добавил, что атака якобы была, но опасное вещество - зарин при этом не использовался. По мнению Далати, нужно дождаться выводов Организации по запрещению химического оружия, чтобы понять, использовался ли хлор.

Но все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта», — написал Риам Далати, которого цитирует «Cвободная пресса».

В апреле 2018 года СМИ распространили информацию о применении химоружия в Думе. После этого США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по Сирии. В МИД России, в свою очередь, заявили, что целью вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии является оправдание возможных силовых ударов извне.

Как пишет RT, в Генштабе Вооруженных сил России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия.

Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко рассказал НСН, почему к сообщениям о готовящихся провокациях стоит относиться осторожно

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