Продюсер BBC признал постановочными сцены после химатаки в Сирии

Но все остальное, что связано с атакой, было сфабриковано для усиления эффекта», — написал Риам Далати, которого цитирует «Cвободная пресса».
В апреле 2018 года СМИ распространили информацию о применении химоружия в Думе. После этого США, Великобритания и Франция нанесли массированный удар по Сирии. В МИД России, в свою очередь, заявили, что целью вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии является оправдание возможных силовых ударов извне.
Как пишет RT, в Генштабе Вооруженных сил России еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками провокации с инсценировкой применения химоружия.
Ранее руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко рассказал НСН, почему к сообщениям о готовящихся провокациях стоит относиться осторожно
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