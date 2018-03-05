Продлён срок проката фильма «Довлатов»

Фильм Алексея Германа-младшего «Довлатов» останется в прокате до 11 марта. Такое решение было принято по итогам прошедшего уик-энда по просьбам зрителей, сообщил РБК продюсер ленты Андрей Савельев.

Он отметил, что договорённости с прокатчиком киноленты Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS удалось достичь после того, как фильм показал высокий спрос у зрителей.

«Фильм пользовался спросом у зрителей, но не все успели его посмотреть», — сказал продюсер.

Напомним, что картина о нескольких днях жизни писателя в Ленинграде незадолго до внутренней эмиграции в Таллин вышла на экраны 1 марта. Фильм анонсировали заранее, предупреждая, что прокат продлится всего четыре дня. По итогам выходных, фильм «Довлатов» собрал более 98,5 миллионов рублей.