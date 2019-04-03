Продешевил. Зюганов удивлен оценкой совести Дерипаской

Геннадий Зюганов удивлен решением Олега Дерипаски оценить моральный вред в один миллион рублей. Именно на эту сумму миллиардер подал иск к лидеру КПРФ в Тверской суд Москвы. Как отмечает «Свободная пресса» , в случае проигрыша в суде, Зюганов пообещал расплатиться с бизнесменом мелочью.

«Дерипаска свою совесть оценил в миллион рублей. Я позвонил, что такая дешевая совесть? Она либо есть, либо нет. Ну, присудят, соберу 8 ведер мелочью, отнесем, пусть считает до Нового года», — рассказал лидер коммунистов.

Очередное заседание суда по иску назначено на 11 апреля. Дериписка обиделся на высказывания Зюганова, которые прозвучали на заседании Госдумы 9 января. Лидер КПРФ тогда назвал бизнес Дерипаски «аферой и преступлением». По словам политикат, заводы «Русала» «сначала украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам». Позднее эти высказывания были опубликованы Зюгановым в соцсетях.

Представители бизнесмена заявили, что расценивают эти слова как оскорбление достоинства и целенаправленную попытку повредить репутации как основателя компании «Русал», так и всех её сотрудников. Помимо иска о компенсации морального вреда Олег Дерипаска намерен также добиться в суде проверки доходов лидера КПРФ.