В Москве представят новый формат реализации городской недвижимости

Инвесторам представят новый формат реализации городской недвижимости, в рамках которого продавать объекты можно без объявления цены. Презентация «Цену назначает покупатель: новый формат продажи городской недвижимости» пройдет 13 марта в Цифровом деловом пространстве.

Слушателям также представят лоты по следующим направлениям торгов: аренда нежилых помещений для субъектов малого и среднего предпринимательства по начальной ставке 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год; продажа нежилых помещений посредством публичного предложения; реализация прав ведения нестационарной торговой деятельности.



Во встрече примут участие представители профильных органов власти и электронных торговых площадок. Организатором мероприятия выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.



Презентация состоится 13 марта, по адресу: улица Покровка, дом 47. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации, начало в 15:30, Контактное лицо для аккредитации - Астахов Алексей: тел. (495) 957-75-00, доб. 54-563, AstakhovAA@mos.ru.