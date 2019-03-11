Понедельник
11 марта
USD 65.96
EUR 74.57
Горячие новости

В Москве представят новый формат реализации городской недвижимости

11 Марта 2019 в 18:10
В Москве представят новый формат реализации городской недвижимости

Инвесторам представят новый формат реализации городской недвижимости, в рамках которого продавать объекты можно без объявления цены. Презентация «Цену назначает покупатель: новый формат продажи городской недвижимости» пройдет 13 марта в Цифровом деловом пространстве.

Слушателям также представят лоты по следующим направлениям торгов: аренда нежилых помещений для субъектов малого и среднего предпринимательства по начальной ставке 4,5 тысячи рублей за квадратный метр в год; продажа нежилых помещений посредством публичного предложения; реализация прав ведения нестационарной торговой деятельности.

Во встрече примут участие представители профильных органов власти и электронных торговых площадок. Организатором мероприятия выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.

Презентация состоится 13 марта, по адресу: улица Покровка, дом 47. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации, начало в 15:30, Контактное лицо для аккредитации - Астахов Алексей: тел. (495) 957-75-00, доб. 54-563, AstakhovAA@mos.ru.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.