Продать мужа и шкаф за 20 тыс. рублей пыталась жительница Подмосковья

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Жительница Московской области разместила в Интернете необычное объявление о продаже шкафа-купе с мужем. За «товар» девушка назначила цену – 20 тыс. рублей.



Позже выяснилось, что жительница Щелково писала объявление второпях и допустила ошибку, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня». «Мужа не продаю, самой нужен», - сказала девушка. Новый шкаф семья действительно продает, так как он не подошел по размерам в новую квартиру.

Напомним, в конце прошлого года предприимчивый украинец разместил в сети объявление о продаже здания Верховной рады за двадцать тысяч рублей.