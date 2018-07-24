Процедуру подключения жилья к инженерным сетям упростят к концу года

К концу 2018 года завершится перевод в электронный вид 16 услуг сетевых компаний, что позволит упростить процедуру подключения жилья и другой недвижимости к инженерным сетям. После этого застройщики смогут подавать один комплект документов через официальный портал мэра или правительства Москвы. Об этом НСН рассказали в Департаменте градостроительной политики Москвы.

Сейчас в столице через интернет работают уже 18 основных госуслуг в строительной сфере. В будущем информатизация продолжится, сообщила заместитель руководителя Департамента градостроительной политики Москвы Надежда Караванова.

«Ключевое направление, которое мы в последние годы реализуем - это информатизация, внедрение информационных технологий в сферу предоставления государственных услуг и согласований. И Москва в этом смысле является лидером в Российской Федерации. И не только в Российской Федерации - но и во многих странах мира таких проектов еще не реализовано», - отметила Караванова.

Сейчас около половины специалистов строительной отрасли заметили положительный эффект от реформ. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, 47% респондентов ощутили улучшение взаимодействия с органами власти. В 2017 году этот показатель составлял 37%.