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Проблемы с логистикой помешают НАТО выиграть «войну с Россией»

4 Ноября 2018 в 15:14
Проблемы с логистикой помешают НАТО выиграть «войну с Россией»

В случае вооруженного конфликта с Россией               силы Североатлантического альянса могут столкнуться с очень серьезными проблемами. Одна из них - юридические проблемы с логистикой и «недостаточно стремительные перемещения» вооруженных сил по Европе. Об этом рассказал журналистам глава Международного военного штаба альянса генерал-лейтенант Ян Брукс.

По его словам, в результате законодательных ограничений войска НАТО в Европе потеряли свою мобильность. Это становится очевидным при проведении совместных учений. В одних случаях все упирается в необходимость восстанавливать железнодорожные пути, в других - в официальные разрешения других стран, которые нужны для прохода войск через их границы.

К примеру, транспортировка военной техники в Норвегию для проведения учений Trident Juncture длилась больше 3 месяцев.

В НАТО надеются, что проблема мобильности будет решена в ближайшие месяцы, пишет RT.

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