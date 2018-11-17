Проблемы с электричеством привели к сбоям поставок газа по «Северному потоку»

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» были приостановлены минувшей ночью из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщили в пресс-релизе компании-оператора Gascade в субботу.

Отмечается, что сбой подачи электроэнергии произошел в Грайфсвальде около 04:00 (06:00 мск) утра. Из-за сбоя остановилась подача природного газа. В компании-операторе заверили, что меры по возобновлению транспортировки «голубого топлива» по «Северному потоку» были приняты своевременно и в полном объеме, пишет ТАСС.