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Проблемы с электричеством привели к сбоям поставок газа по «Северному потоку»

17 Ноября 2018 в 11:56
Проблемы с электричеством привели к сбоям поставок газа по «Северному потоку»

Поставки газа по трубопроводу «Северный поток» были приостановлены минувшей ночью из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщили в пресс-релизе компании-оператора Gascade в субботу.

Отмечается, что сбой подачи электроэнергии произошел в Грайфсвальде около 04:00 (06:00 мск) утра. Из-за сбоя остановилась подача природного газа. В компании-операторе заверили, что меры по возобновлению транспортировки «голубого топлива» по «Северному потоку» были приняты своевременно и в полном объеме, пишет ТАСС.

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