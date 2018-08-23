Проблему обманутых дольщиков «СУ-155» решили в Одинцовском районе

Разрешение на ввод в эксплуатацию дома, застройщиком которого выступал ЗАО «МОИСК» (входит в ГК «СУ-155»), выдано 21 августа Министерством строительного комплекса Московской области. Таким образом, решится проблема 131-го участника долевого строительства.

Дом, расположенный в 8 микрорайоне города Одинцово, стал последним сданным объектом по данной программе. Ранее «СУ-155» бросила строительство восьми многоэтажных жилых домов. В результате 1730 дольщиков остались обманутыми. В итоге банк «Российский капитал» (100% акций принадлежат ДОМ.РФ) после поручения Правительства, направил 1,6 миллиардов рублей, чтобы достроить объекты. Контроль над строительным процессом осуществляла дочерняя структура банка, компания «РК Строй».

Таким образом, программа завершения строительства жилых объектов «СУ-155» в Одинцовском районе была выполнена.