Проблему обманутых дольщиков решили 17 регионов России

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Тюменская область выбыла из числа субъектов РФ с недостроенными объектами. Таким образом, проблема обманутых дольщиков решена уже в 17 регионах страны, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев. 25 июля состоялось всероссийское совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве».

По словам министра, в ряде субъектов проблема решалась при помощи выделения федеральной земли, а часть регионов принимали законы по переходу на бюджетное финансирование. Владимир Якушев подчеркнул, что новое законодательство о долевом строительстве помогает исключить появление новых недостроенных объектов и обманутых дольщиков.

Наиболее успешный опыт решения проблемы будет использован в оставшихся 68 субъектах РФ, уточнил министр. Напомним, с 1 июля вступил в силу закон об усилении контроля в долевом строительстве жилья.



