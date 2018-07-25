Среда
25 июля
USD 62.92
EUR 73.53
Горячие новости

Проблему обманутых дольщиков решили 17 регионов России

25 Июля 2018 в 16:21
Проблему обманутых дольщиков решили 17 регионов России
Фото: gik-krasnodar.ru

Тюменская область выбыла из числа субъектов РФ с недостроенными объектами. Таким образом, проблема обманутых дольщиков решена уже в 17 регионах страны, заявил глава Минстроя России Владимир Якушев. 25 июля состоялось всероссийское совещание «Новеллы законодательства о долевом строительстве». 

По словам министра, в ряде субъектов проблема решалась при помощи выделения федеральной земли, а часть регионов принимали законы по переходу на бюджетное финансирование. Владимир Якушев подчеркнул, что новое законодательство о долевом строительстве помогает исключить появление новых недостроенных объектов и обманутых дольщиков.

Наиболее успешный опыт решения проблемы будет использован в оставшихся 68 субъектах РФ, уточнил министр. Напомним, с 1 июля вступил в силу закон об усилении контроля в долевом строительстве жилья.


Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.