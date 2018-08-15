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Пробки в Москве вечером в среду оцениваются в 7 баллов

15 Августа 2018 в 20:15
Пробки в Москве вечером в среду оцениваются в 7 баллов

Загруженность столичных дорог вечером 15 августа оценивает в 7 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Боровском, Каширском, Носовихинском, Киевском и Ленинградском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения наблюдаются на основных набережных, на улицах Пятницкая, Большая Якиманка, Тверская, Маросейка, Большая Дмитровка, Неглинная, Мясницкая.

В Москве сегодня дождь, местами сильный, гроза, местами град, передает Агентство «Москва».

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