Пробки в Москве вечером в среду оцениваются в 7 баллов

Загруженность столичных дорог вечером 15 августа оценивает в 7 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Боровском, Каширском, Носовихинском, Киевском и Ленинградском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения наблюдаются на основных набережных, на улицах Пятницкая, Большая Якиманка, Тверская, Маросейка, Большая Дмитровка, Неглинная, Мясницкая.

В Москве сегодня дождь, местами сильный, гроза, местами град, передает Агентство «Москва».