Пробки в Москве оцениваются в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Рублевском, Звенигородском, Аминьевском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Большая Полянка, Остоженка, Пречистенка, Большая Никитская, Тверская, Сретенка, Большая Лубянка, Мясницкая и других.По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит три балла, сообщает Агентство городских новостей «Москва».