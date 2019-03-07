Пробки в Москве оцениваются в 8 баллов

Пробки в Москве достигли восьми баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Строгинском, Звенигородском, Хорошевском, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Боровском, Киевском, Калужском, Бесединском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Остоженка, Пречистенка, Знаменка, Моховая, Большая и Малая Никитские, Малая и Большая Бронные, Тверская, Малая Дмитровка, Петровка, Сретенка, Мясницкая, Солянка, Николоямская.По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит пять баллов, сообщает Агентство "Москва".