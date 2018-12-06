Пробки в Москве оцениваются в 6 баллов

Загруженность дорог в Москве вечером в четверг оценивается в 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Можайском, Боровском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Хорошевском, Носовихинском, Ярославском, Щелковском, Осташковском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на Октябрьском проспекте, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Большая Якиманка, Пятницкая, Новокузнецкая, Бахрушина, Садовническая, Балчуг, Серафимовича, Остоженка, Знаменка, Большая Бронная, Тверская, Неглинная, Моховая, Большая Лубянка, Сретенка.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит четыре балла, передает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что почти на 240 улицах Москвы перестанет действовать бесплатная парковка в воскресенье. В частности изменения затронут улицы Пречистенка, Остоженка, Петровка, Охотный ряд, Ильинка, Малая Бронная, Большая Никитская, Моховая и других. Там же будут действовать самые высокие тарифы: 380 рублей в час. Эта стоимость на 180 рублей выше, чем в данный момент. Также с 15 декабря обновятся тарифы на других улицах Москвы. Нововведения в департаменте транспорта объяснили загруженностью улиц.

Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов Вячеслав Лысаков в эфире НСН назвал такие изменения показателем тотальной борьбы с автомобилистами.