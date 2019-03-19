Пробки в Москве оцениваются в 5 баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Аминьевском, Осташковском шоссе, на Октябрьском проспекте.В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, ул. Балчуг, Большая Якиманка, Серафимовича, Пречистенка, Знаменка, Большая Никитская, Малая Дмитровка и других.