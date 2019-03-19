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Пробки в Москве оцениваются в 5 баллов

19 Марта 2019 в 20:18
Пробки в Москве оцениваются в 5 баллов
Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Аминьевском, Осташковском шоссе, на Октябрьском проспекте.  

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на  набережных и мостах, ул. Балчуг, Большая Якиманка, Серафимовича, Пречистенка, Знаменка, Большая Никитская, Малая Дмитровка и других.

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