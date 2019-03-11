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Пробки в Москве оцениваются в 3 балла

11 Марта 2019 в 20:09
Пробки в Москве оцениваются в 3 балла

Пробки в Москве оцениваются в три балла, сообщается в сервисе «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Можайском, Минском, Щелковском, Алтуфьевском, Дмитровском, Боровском, Рублевском, Киевском, Калужском, Варшавском, Новорязанском, Носовихинском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных, улицах Балчуг, Поварская, Большая Никитская, Тверская, Неглинная, в районе Лубянской и Боровицкой площадей.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит один балл, передает Агентство «Москва».

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