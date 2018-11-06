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Пробки на столичных автодорогах оцениваются в четыре балла

6 Ноября 2018 в 20:05
Пробки на столичных автодорогах оцениваются в четыре балла

Загруженность столичных дорог оценивается в четыре балла, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, заторы есть на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Новорижском, Минском, Боровском, Киевском, Носовихинском Ленинградском и Осташковском шоссе.

В центре Москвы основные затруднения зафиксированы на мостах и набережных, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Тверская, Мясницкая, Варварка.

Согласно данным сервиса, к 21:00 загруженность столичных дорог спадет до двух баллов.

Как ранее сообщала НСН, перед большими выходными загруженность дорог в Москве оценивалась в семь баллов.

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