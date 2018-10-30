Пробки на столичных автодорогах оцениваются в 6 баллов

Загруженность дорог в Москве составляет шесть баллов, сообщили в сервисе «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Ильинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Минском, Можайском, Боровском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Алтуфьевском, Дмитровсом, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, на улицах Большая Ордынка, Большая Якиманка, Большая Полянка, Пречистенка, Знаменка, Большая Бронная, Тверская, Неглинная, Трубная, Большая Лубянка, переулках.

По прогнозам сервиса, через час загруженность дорог снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Как ранее сообщала НСН, на минувшей неделе пробки в российской столице достигли 10 баллов из-за дождливой погоды.