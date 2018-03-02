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Пробки на дорогах в Москве оцениваются в 5 баллов

2 Марта 2018 в 20:02
Пробки на дорогах в Москве оцениваются в 5 баллов

Пробки на столичных дорогах оцениваются в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, затруднения в движении транспорта зафиксированы на Московской кольцевой автодороге: с внешней стороны - на юго-западе; с внутренней стороны - на юго-востоке.

Отмечается, что в центре Москвы движение затруднено на Большом и Малом Каменных мостах, Садовнической, Москворецкой и Софийской набережных, Страстном и Чистопрудном бульварах, сообщает Агентство «Москва».

Согласно исследованиям, больше всего пробок на дорогах в область возникает в одно и то же время, независимо от расстояния от Москвы: в пятницу с 17:00 до 21:00, в субботу — с 12:00 до 16:00. Наличие часа пик в пятницу не означает, что до и после него дороги свободны: затруднения возникают уже в обед и сохраняются до позднего вечера.

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