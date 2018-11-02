Пробки на дорогах столицы оцениваются в семь баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в семь баллов, сообщили в сервисе «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Можайском, Минском, Боровском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Аминьевском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на мостах и набережных, улицах Серафимовича, Большая Ордынка, Пречистенка, Знаменка, Тверская, Большая Лубянка, проспекте Академика Сахарова, ул. Мясницкая, Покровка, Варварка.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до четырех баллов, сообщает Агентство «Москва».

Накануне НСН сообщала, что загруженность дорог в Москве составляет восемь баллов.