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Пробки на дорогах столицы оцениваются в 5 баллов

26 Февраля 2019 в 20:10
Пробки на дорогах столицы оцениваются в 5 баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в пять баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Можайском, Боровском, Киевском, Калужском, Алтуфьевском, Дмитровском, Варшавском, Звенигородском, Рублевском , Аминьевском, Каширском, Бесединском, Новорязанском, Носовихинском, Щелковском, Осташковском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Большая Якиманка, Новый Арбат, Тверская, Большая Дмитровка, Большая Лубянка, Мясницкая и ряде других.

По прогнозам сервиса, к 22:00 загруженность дорог в Москве снизится до двух баллов, передает Агентство «Москва».


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