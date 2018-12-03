Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Загруженность дорог в Москве вечером в понедельник оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Минском, Можайском, Боровском, Алтуфьевском, Дмитровском, Звенигородском, Киевском, Калужском, Варшавском, Новорязанском, Кащирском, Щелковском, Носовихинском, Ярославском, Осташковском шоссе, на Октябрьском проспекте, шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на мостах и набережных,улицах Большая Якиманка, Большая Полянка, Большая Ордынка, Большая Никитская, Малая и Большая Бронные, Тверская и других.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Ранее НСН сообщала, что в Москве с помощью дронов планируется получать оперативную информацию о заторах в местах ДТП в целях выявления объездных путей. По мнению экспертов, в будущем беспилотники могут привлекать для фиксации нарушений или вычисления угонщиков. Беспилотные комплексы трансляции видеоизображения поставят в Центр организации дорожного движения до конца года.