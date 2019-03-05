Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в 6 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на участках МКАД, Третьего Транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Новорижском, Можайском, Боровском, Киевском, Рублевском, Аминьевском, Калужском, Варшавском, Симферопольском, Каширском, Новорязанском, Носовихинском, Осташковском, Алтуфьевском и Дмитровском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Садовническая, Большая Якиманка, Остоженка, Тверская, Сретенка, Мясницкая, Солянка, в районе Лубянской площади.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, передает Агентство «Москва».

Фото: rambler.ru