Пробки на дорогах Москвы оцениваются в шесть баллов

Загруженность дорог в Москве оценивается в шесть баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По его данным, затруднения в движении транспорта наблюдаются на учатках МКАД, Третьего транспортного, Садового и Бульварного колец, на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Можайском, Минском, Новорижском, Рублево-Успенском, Боровском, Киевском, Калужском, Варшавском, Каширском, Щелковском, Новорязанском, Носовихинском, Осташковском шоссе, на Октябрьском проспекте и шоссе Энтузиастов.

В центре Москвы основные затруднения в движении транспорта зафиксированы на набережных и мостах, улицах Балчуг, Малая Ордынка, Большая Якиманка, Петровка, Неглинная, Остоженка, Новый Арбат, Знаменка, Малая Бронная, Большая Дмитровка, Пушечная, Большая Лубянка, Солянка, Воронцово Поле.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве снизится до трех баллов, передает Агентство городских новостей «Москва».



